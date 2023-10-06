Моравецкий: Польша наложила вето на проект ЕС по расселению мигрантов в Европе

На неформальном саммите ЕС в испанской Гранаде Польша наложила вето на проект расселения нелегальных мигрантов по территории Европы. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам мероприятия.

"Я решил наложить вето на часть, касающуюся миграции. Пункта, касающегося миграции, [в итоговых документах] нет. Такая договорённость была только что достигнута", — рассказал Моравецкий.

Польский премьер отметил, что глава Евросовета Жан Мишель согласился с его позицией. Кроме того, он заявил, что Правительство Польши с партией "Право и справедливость" во главе является единственным гарантом сдерживания волн нелегальной миграции, которую руководство ЕС пытается распространить по всей Европе.