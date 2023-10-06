Орбан обвинил ЕС в "изнасиловании" Венгрии и Польши

Евросоюз ранее юридически изнасиловал Венгрию и Польшу, заставив их принять правила распределения нелегальных мигрантов, теперь соглашения по новым правилам невозможно. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"После этого нет никаких шансов прийти к какому-либо компромиссу и соглашению по миграции. Политически это невозможно. Не то что сегодня. Вообще, на годы вперёд. Потому что юридически нас — как бы это сказать — изнасиловали", — сказал он.

Орбан поинтересовался, как можно прийти к компромиссу, если вас изнасиловали — принудили принять то, что вам не нравится.

Напомним, вышеназванное новое соглашение по миграции было выдвинуто ещё в 2020 году, однако оно быстро забуксовало из-за критики со стороны, в частности, Венгрии и Польши. Как писали СМИ, недавно были представлены два компромиссных документа: первый призывает все страны ЕС к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах объединения. Как ранее заявлял Виктор Орбан, новые правила навязаны "империей Сороса".