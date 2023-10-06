В Польше заявили о наличии у Варшавы плана по выходу из ЕС

Экс-премьер Польши и лидер польской оппозиции Дональд Туск на встрече с избирателями заявил, что у главы правящей политической фракции страны "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского есть план по выходу из Европейского союза.

Бывший председатель Евросовета во время беседы со сторонниками сообщил, что к нему всё больше поступает сигналов от его контактов со всей Европы по поводу намерений Качиньского. Он утверждает, что у его политического оппонента уже есть хорошо подготовленный план по выходу Польши из Евросоюза.

Также оппозиционер считает, что если наступит такой вариант развития событий, то для Варшавы это будет в сто раз хуже, чем для Великобритании, которая ранее вышла из этого объединения. В то же время политик отметил, что около 80% его соотечественников довольны членством в ЕС из-за вливания в польскую экономику денег со стороны Брюсселя и открытых границ. В завершение Туск подчеркнул, что для выхода из Европейского союза на самом деле "достаточно одного голосования в Сейме".