Более 220 мигрантов с черенками лопат, утыканными гвоздями, пытались прорвать польскую границу

Группа из не менее чем 220 мигрантов предприняла попытку прорыва белорусско-польской границы. При себе у них были лестницы, камни, палки и самодельное оружие — черенки лопат, утыканные гвоздями. По данным польских пограничников, всё это пошло в ход, когда нелегалам попытались дать отпор, однако после прибытия подкрепления нарушители отступили вглубь территории Белоруссии.

"Патрули отразили попытку нелегального пересечения границы группой из более чем 220 иностранцев", — сообщила в социальной сети Х служба пограничной охраны.

По данным ведомства, с начала апреля нелегальные мигранты пробовали проникнуть на польскую территорию уже около двух тысяч раз. Это в разы больше, чем в предыдущие месяцы.