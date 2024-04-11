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11 апреля, 08:14

Более 220 мигрантов с черенками лопат, утыканными гвоздями, пытались прорвать польскую границу

Польские силовики заявили о попытке 220 мигрантов прорвать границу

Группа из не менее чем 220 мигрантов предприняла попытку прорыва белорусско-польской границы. При себе у них были лестницы, камни, палки и самодельное оружие — черенки лопат, утыканные гвоздями. По данным польских пограничников, всё это пошло в ход, когда нелегалам попытались дать отпор, однако после прибытия подкрепления нарушители отступили вглубь территории Белоруссии.

"Патрули отразили попытку нелегального пересечения границы группой из более чем 220 иностранцев", — сообщила в социальной сети Х служба пограничной охраны.

По данным ведомства, с начала апреля нелегальные мигранты пробовали проникнуть на польскую территорию уже около двух тысяч раз. Это в разы больше, чем в предыдущие месяцы.

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А ранее Германия продлила контроль на границе с тремя соседями из-за мигрантов. Речь идёт о приграничных пунктах с Чехией, Польшей и Швейцарией. С осени прошлого года полиция ФРГ поймала 560 незаконных перевозчиков и иностранцев, нарушающих правила пересечения границы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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