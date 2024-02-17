Германия продлила контроль на границе с тремя соседями из-за мигрантов МВД ФРГ продлило контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией до 15 июня 17 февраля, 13:55 МВД ФРГ продлило ограничения на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией. Обложка © Shutterstock

Германия продлевает контроль на приграничных пунктах с Чехией, Польшей и Швейцарией до 15 июня 2024 года, чтобы продолжить борьбу с нелегальными мигрантами. Об этом сказано на сайте немецкого МВД.

"Мы продлеваем контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией ещё на три месяца, до середины июня 2024 года. Это необходимо, чтобы остановить бессовестный бизнес незаконных перевозчиков мигрантов и ограничить нелегальную миграцию", — уточнила глава ведомства Нэнси Фезер.

По её словам, с осени прошлого года полиция поймала примерно 560 незаконных перевозчиков и иностранцев, нарушающих правила пересечения границы.

Напомним, в сентябре 2023 года немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в Германии слишком большой наплыв мигрантов. По его данным, более 70% прибывающих в ФРГ беженцев раньше не были зарегистрированы, хотя практически все они побывали в одной из стран Евросоюза. Шольц подчеркнул, что Берлин ужесточает контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией.

Авторы Татьяна Миссуми