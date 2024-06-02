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2 июня, 20:10

Польша вернёт буферную зону на границе с Белоруссией

Косиняк-Камыш: Польша с 4 июня вернёт буферную зону на границе с Белоруссией

Варшава приняла решение о возвращении буферной зоны на границе с Белоруссией. Как заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, она будет восстановлена с 4 июня.

"С 4 июня будет восстановлена буферная зона на границе с Белоруссией. Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы", — рассказал министр журналистам.

Зона будет действовать в 27 местах, где работает особый режим. Так, будет введён запрет на приближение к границе ближе чем на 200 метров. По словам министра, возвращение данной меры необходимо для "обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников".

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Ранее стало известно, что власти Польши выделят свыше 370 миллионов долларов, чтобы укрепить заграждение, которое в 2022 году было возведено на границе с Белоруссией. Над проектом укрепления стены трудятся польские инженеры и сотрудники Силезского технологического университета. По задумке польской стороны, после модернизации заграждение должно стать непроходимым.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Koryl

Оксана Попова
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