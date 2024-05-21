В Польше заявили, что не планируют минировать восточную границу

Польские власти продолжают соблюдать положения Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство противопехотных мин. С соответствующим заявлением выступил глава правительства этой европейской страны Дональд Туск.

"Мы не планируем минирования [польской границы с Россией и Белоруссией]. Никаких планов по изменению международного права в этой области нет", — заявил премьер-министр.

Также политический деятель рассказал, что целью запланированного укрепления границы Польши на востоке страны является сдерживание потенциального противника. Туск подчеркнул, что это будет сделано на деньги Европейского союза, гарантировав, что польская восточная граница будет самой охраняемой на континенте.

Военный аналитик Ярослав Вольский, в свою очередь, скептически отнёсся к этой инициативе Варшавы. Как он отметил в беседе с корреспондентами Rzeczpospolita, задуманный Польшей проект по укреплению границы с РФ и Белоруссией под названием "Восточный щит" столкнётся с масштабными проблемами, одна из которых законодательная. Эксперт отметил, что у государства мало земли в собственности.

"Эту территорию нужно выкупить или выплатить компенсацию её владельцу. Это довольно большие деньги", — отметил Вольский, предположив, что Варшаве также не хватит специалистов на реализацию этого проекта.