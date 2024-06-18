Поляки собрались установить наблюдательные вышки на границе с Россией

Польша с осени текущего года планирует установить на границе с Россией 19 наблюдательных вышек. Об этом сообщил глава польского Варминьско-Мазурского воеводства, граничащего с Калининградской областью, Радослав Круль.

"Мы хотим, чтобы первые работы на восточной границе состоялись осенью", — приводит радио "Ольштын" слова Круля.

Глава Варминьско-Мазурского воеводства подчеркнул, что его стране необходимо улучшить инфраструктуру вдоль российской границы. Вместе с тем Польше следует защитить полосу вдоль границы, потому что она располагается в лесу, добавил он.