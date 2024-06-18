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18 июня, 11:23

Поляки собрались установить наблюдательные вышки на границе с Россией

Круль: Польша построит 19 наблюдательных вышек на границе с Россией

Польша с осени текущего года планирует установить на границе с Россией 19 наблюдательных вышек. Об этом сообщил глава польского Варминьско-Мазурского воеводства, граничащего с Калининградской областью, Радослав Круль.

"Мы хотим, чтобы первые работы на восточной границе состоялись осенью", — приводит радио "Ольштын" слова Круля.

Глава Варминьско-Мазурского воеводства подчеркнул, что его стране необходимо улучшить инфраструктуру вдоль российской границы. Вместе с тем Польше следует защитить полосу вдоль границы, потому что она располагается в лесу, добавил он.

Ранее Life.ru сообщал, что в Польше считают, что за миграционным кризисом на границе с Белоруссией якобы стоит Россия. Как заявил польский премьер Дональд Туск, речь идёт о тысячах нелегалов, которые якобы собраны в организованные группы на территории нашей страны. Стоит отметить, что никаких доказательств он приводить не стал.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

Наталья Исакова
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