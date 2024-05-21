В Польше считают, что за миграционным кризисом на границе с Белоруссией якобы стоит Россия. С таким заявлением выступил премьер-министр этой восточноевропейской страны Дональд Туск.

"Мы получили подтверждение — и это беспокоящий нас сценарий, — что давление на восточной границе Польши — не спонтанная миграция людей, которые бегут из разных стран. Более 90% тех, кто нелегально пересекает польскую границу, — это люди с российскими визами", — заявил глава польского правительства.

По его словам, речь идёт о тысячах мигрантов, которые якобы собраны в организованные группы на территории России. Стоит отметить, что никаких доказательств Туск не привёл. Также премьер заявил, что Москва, по версии польских спецслужб, "стоит за организацией набора, транспорта, а затем и попыток переброски тысяч людей".