Польский премьер бездоказательно обвинил Россию в массовых диверсиях в стране
Туск: В Польше девять человек обвиняются в диверсиях и саботаже по заказу России
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в республике девять человек якобы обвиняются диверсиях и саботаже по заказу России. Каких-либо доказательств он не привёл.
"На данный момент у нас девять человек арестованы и обвинены в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога. Речь идёт о наёмных людях, иногда это люди из криминального мира", — сказал Туск в эфире телеканала TVN24, уточнив, что среди арестованных есть граждане Украины, Белоруссии и Польши.
Польский премьер напомнил о нескольких инцидентах, случившихся в стране за последнее время, в частности о попытке поджога завода по производству красок во Вроцлаве, рядом с которым находится химпредприятие. Несмотря на то что расследование ещё не завершено, Туск уверен, что во всём виновата Россия. Он добавил, что "рука Москвы" причастна и к поджогу склада компании IKEA в соседней Литве.
В последние дни в Польше произошло несколько крупных пожаров. Так, в Варшаве сгорели крупный торговый центр Marywilska 44, автобусный парк, свалка химических отходов.
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