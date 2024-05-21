Польский премьер бездоказательно обвинил Россию в массовых диверсиях в стране

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в республике девять человек якобы обвиняются диверсиях и саботаже по заказу России. Каких-либо доказательств он не привёл.

"На данный момент у нас девять человек арестованы и обвинены в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога. Речь идёт о наёмных людях, иногда это люди из криминального мира", — сказал Туск в эфире телеканала TVN24, уточнив, что среди арестованных есть граждане Украины, Белоруссии и Польши.

Польский премьер напомнил о нескольких инцидентах, случившихся в стране за последнее время, в частности о попытке поджога завода по производству красок во Вроцлаве, рядом с которым находится химпредприятие. Несмотря на то что расследование ещё не завершено, Туск уверен, что во всём виновата Россия. Он добавил, что "рука Москвы" причастна и к поджогу склада компании IKEA в соседней Литве.