Чувствуют безнаказанность: Пьяные украинцы шокировали жителей Польши и полицию наглыми выходками

Наплыв украинских беженцев привёл к тому, что в Польше повысился уровень преступности, пишет обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка.

Журналисты рассказали, что в Польше многие иностранцы чувствуют себя безнаказанно и постоянно нарушают местные законы. Как говорится в статье, чаще всего подобным занимаются гости, прибывшие с территории Незалежной.

Мирослав Скурка из Ассоциации украинцев в Польше допустил, что его соотечественники, которых в этой европейкой стране насчитывается около 2,5 миллиона человек, часто напиваются после чего в таком состоянии садятся за руль авто. Как он считает, это может быть связано с проблемами культурного характера.

В материале также утверждается, что польская полиция всегда удивляется крайне высокому уровню содержания алкоголя в крови у таких представителей украинской общественности. Так, эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны заявил, что некоторые приезжие чувствуют себя в Польше безнаказанно.

"Здесь у нас всё больше иностранцев, они часто боятся злоупотреблять законом в своих странах, а в Польше считают, что раз они гости, то они могут позволить себе больше", — поддержал его мнение профессор Брюнон Холыст.