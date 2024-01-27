Чувствуют безнаказанность: Пьяные украинцы шокировали жителей Польши и полицию наглыми выходками
Rzeczpospolita: В Польше из-за наплыва украинцев вырос уровень преступности
Наплыв украинских беженцев привёл к тому, что в Польше повысился уровень преступности, пишет обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка.
Журналисты рассказали, что в Польше многие иностранцы чувствуют себя безнаказанно и постоянно нарушают местные законы. Как говорится в статье, чаще всего подобным занимаются гости, прибывшие с территории Незалежной.
Мирослав Скурка из Ассоциации украинцев в Польше допустил, что его соотечественники, которых в этой европейкой стране насчитывается около 2,5 миллиона человек, часто напиваются после чего в таком состоянии садятся за руль авто. Как он считает, это может быть связано с проблемами культурного характера.
В материале также утверждается, что польская полиция всегда удивляется крайне высокому уровню содержания алкоголя в крови у таких представителей украинской общественности. Так, эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны заявил, что некоторые приезжие чувствуют себя в Польше безнаказанно.
"Здесь у нас всё больше иностранцев, они часто боятся злоупотреблять законом в своих странах, а в Польше считают, что раз они гости, то они могут позволить себе больше", — поддержал его мнение профессор Брюнон Холыст.
Недавно Лайф писал, что в Гданьске 40-летний пьяный украинец разбил битой 11 припаркованных машин. Но дебошир вместо того, чтобы скрыться с места преступления, уснул в одном из авто.
unsplash / Alona Po