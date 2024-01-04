Пьяный украинец разбил битой 11 машин в Польше и уснул в одной из них
В Гданьске 40-летний пьяный украинец разбил битой 11 припаркованных машин. Но дебошир вместо того, чтобы скрыться с места преступления, уснул в одном из авто.
У автомобилей разбиты стёкла, задние фары и зеркала. Полиции украинец заявил, что "следил за порядком на придомовой территории", поскольку машины были припаркованы на местах для местных жителей. Теперь беженцу грозит до пяти лет лишения свободы.
А ранее Лайф сообщал, что в Гданьске два пьяных украинца устроили погром в хостеле. Известно, что двое граждан Незалежной в возрасте 33 и 21 года разбили окна в здании хостела. После этого они проникли внутрь, где также сломали несколько дверей.