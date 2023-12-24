В ФРГ призвали выслать украинских беженцев-призывников, которые "засиделись" на пособиях Focus: Германия должна вернуть беженцев призывного возраста на Украину 24 декабря, 07:44 Германия может вернуть беженцев призывного возраста на Украину. Обложка © ТАСС / АР

Германия должна выслать обратно на родину украинских беженцев, которые скрываются от призыва, тем более что их не удалось интегрировать в немецкое общество. Таким мнением поделился корреспондент журнала Focus Ульрих Райц.

"Интеграционные курсы оказались неэффективны, больше половины украинских беженцев не смогли сдать языковой экзамен на минимальный уровень", — заявил он.

По его словам, основная часть приехавших граждан Украины просто "засиживается и застревает" на социальных пособиях, не пытаясь трудоустроиться и приносить пользу стране. Райц уверен, что подобная ситуация должна рассматриваться немецкими властями как сигнал к тому, чтобы отправлять на родину украинцев призывного возраста.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна готова разыскивать на своей территории украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, и отправлять их на родину. По его словам, Киев пока не делал официального запроса на этот счёт, но эстонская сторона может начать переговоры.

Авторы Татьяна Миссуми