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В ФРГ призвали выслать украинских беженцев-призывников, которые "засиделись" на пособиях

Focus: Германия должна вернуть беженцев призывного возраста на Украину

24 декабря, 07:44
Германия может вернуть беженцев призывного возраста на Украину. Обложка © ТАСС / АР

Германия может вернуть беженцев призывного возраста на Украину. Обложка © ТАСС / АР

Германия должна выслать обратно на родину украинских беженцев, которые скрываются от призыва, тем более что их не удалось интегрировать в немецкое общество. Таким мнением поделился корреспондент журнала Focus Ульрих Райц.

"Интеграционные курсы оказались неэффективны, больше половины украинских беженцев не смогли сдать языковой экзамен на минимальный уровень", заявил он.

По его словам, основная часть приехавших граждан Украины просто "засиживается и застревает" на социальных пособиях, не пытаясь трудоустроиться и приносить пользу стране. Райц уверен, что подобная ситуация должна рассматриваться немецкими властями как сигнал к тому, чтобы отправлять на родину украинцев призывного возраста.

На Украине предложили законодательно позволить ущемлять в правах уклонистов
На Украине предложили законодательно позволить ущемлять в правах уклонистов

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна готова разыскивать на своей территории украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, и отправлять их на родину. По его словам, Киев пока не делал официального запроса на этот счёт, но эстонская сторона может начать переговоры.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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