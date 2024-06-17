В Польше "потеряли" троих российских шпионов

В Польше спецслужбы "потеряли" трёх человек, которых в прошлом году осудили за шпионаж якобы в пользу России. Об этом сообщили журналисты издания Rzeczpospolita.

"Объявляя обвинительные приговоры трём обвиняемым — от одного года до полутора лет лишения свободы — суд отменил временный арест, в котором они находились с марта 2023 года. Как оказалось, Артур М., Ярослав Б. и Мария М. до сих пор не попали в тюрьму", — говорится в сообщении.

По данным издания, после вынесения приговора и выдачи ордера на арест обвиняемые "пропали с радаров спецслужб". Всего в прошлом году по делу о шпионаже в пользу России осудили 13 человек. Сообщается, что все остальные уже отбывают наказание (один будет доставлен в тюрьму на следующей неделе). На скамье подсудимых числились граждане Украины, Белоруссии и РФ.