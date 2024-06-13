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13 июня, 13:12

Дело против американского журналиста-шпиона Гершковича передали в суд

Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / EPA

Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / EPA

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело корреспондента газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

"В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)", — сказал он в разговоре с журналистами.

Как считает следствие, в марте прошлого года американец по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия — Уралвагонзавода. При этом он соблюдал тщательные меры конспирации. Дело Гершковича рассмотрит Свердловский областной суд, уточнил Иванов.

Напомним, Эвана Гершковича задержали с поличным за шпионаж в Екатеринбурге в 2023 году. Информация по его делу носит закрытый характер. В США утверждают, что Москва якобы отклонила все предложения об обмене Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана, осуждённого за шпионаж. Однако президент России Владимир Путин заявил, что это не так. Отметим, что Гершкович находится в СИЗО по делу о шпионаже уже около года, ранее ему продлили срок ареста до 30 июня 2024 года.

Путин: США энергично добиваются освобождения арестованного за шпионаж Гершковича
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Наталья Исакова
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