Дело против американского журналиста-шпиона Гершковича передали в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело корреспондента газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

"В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)", — сказал он в разговоре с журналистами.