Дело против американского журналиста-шпиона Гершковича передали в суд
Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / EPA
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело корреспондента газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
"В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)", — сказал он в разговоре с журналистами.
Как считает следствие, в марте прошлого года американец по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия — Уралвагонзавода. При этом он соблюдал тщательные меры конспирации. Дело Гершковича рассмотрит Свердловский областной суд, уточнил Иванов.
Напомним, Эвана Гершковича задержали с поличным за шпионаж в Екатеринбурге в 2023 году. Информация по его делу носит закрытый характер. В США утверждают, что Москва якобы отклонила все предложения об обмене Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана, осуждённого за шпионаж. Однако президент России Владимир Путин заявил, что это не так. Отметим, что Гершкович находится в СИЗО по делу о шпионаже уже около года, ранее ему продлили срок ареста до 30 июня 2024 года.