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16 июня, 14:54

Безжалостная украинка сдала собственного мужа СБУ

Жительница Львовской области сдала СБУ мужа, который якобы сотрудничал с Россией

Жительница Львовской области сдала мужа СБУ, потому что тот якобы шпионил в пользу России. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Как утверждает издание, в ноябре прошлого года 33-летний Сергей Лебедев в Telegram написал военному из Львова с предложением сделать снимки электроподстанции. Солдат ВСУ пошёл на сделку и привлёк к выполнению задания жену, которая жила в Сколе Стрыйского района. По версии украинских СМИ, выбора у женщины не было из-за отсутствия денег.

За согласие сфотографировать инфраструктуру военный получил 2649 гривен (около шести тысяч рублей) на транспортные расходы и покупку подержанного телефона, его жене перепало 700 гривен (полторы тысячи рублей). Супруг прислал ей координаты объектов, которые нужно было отснять, однако украинка решила туда не ехать, а заявить на мужа в полицию. Какое наказание грозит военному, пока не известно.

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Ранее Life.ru рассказывал, что представители СБУ устроили досмотры и проверки в нескольких районах Киева. Силовики требуют от местных предъявить документы во время обходов офисов и квартир. Они заходят в каждое помещение, кафе, в квартиры, досматривают автомобили и проверяют граждан, в том числе их телефоны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Александра Мышляева
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