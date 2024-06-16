Безжалостная украинка сдала собственного мужа СБУ

Жительница Львовской области сдала мужа СБУ, потому что тот якобы шпионил в пользу России. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Как утверждает издание, в ноябре прошлого года 33-летний Сергей Лебедев в Telegram написал военному из Львова с предложением сделать снимки электроподстанции. Солдат ВСУ пошёл на сделку и привлёк к выполнению задания жену, которая жила в Сколе Стрыйского района. По версии украинских СМИ, выбора у женщины не было из-за отсутствия денег.

За согласие сфотографировать инфраструктуру военный получил 2649 гривен (около шести тысяч рублей) на транспортные расходы и покупку подержанного телефона, его жене перепало 700 гривен (полторы тысячи рублей). Супруг прислал ей координаты объектов, которые нужно было отснять, однако украинка решила туда не ехать, а заявить на мужа в полицию. Какое наказание грозит военному, пока не известно.