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В Киеве силовики досматривают жителей правительственного квартала

СБУ сообщила о контрразведывательных рейдах в двух районах Киева

11 июня, 09:22
СБУ устроила досмотры в нескольких районах Киева. Обложка © Telegram / СБУ

СБУ устроила досмотры в нескольких районах Киева. Обложка © Telegram / СБУ

Представители СБУ устроили досмотры и проверки в нескольких районах Киева, в частности силовики требуют от жителей предъявить документы во время обходов офисов и квартир. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

СБУ устроила досмотры в нескольких районах Киева. Фото © Telegram / СБУ

СБУ устроила досмотры в нескольких районах Киева. Фото © Telegram / СБУ

"Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности в правительственном квартале и на прилегающих территориях", отмечается в тексте.

СБУ устроила досмотры в нескольких районах Киева. Фото © Telegram / СБУ

СБУ устроила досмотры в нескольких районах Киева. Фото © Telegram / СБУ

В рейде также участвуют Национальная полиция, Управление госохраны Украины, Военная служба правопорядка ВСУ. Силовики заходят в каждое помещение, кафе, в квартиры, досматривают автомобили и проверяют граждан, в том числе их телефоны. При этом в СБУ призвали к пониманию и соблюдению комендантского часа.

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В начале мая Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения в Незалежной в 11-й раз. При этом на службу теперь пытаются призвать всех подряд. Из-за печального положения украинской армии на фронте Киев решил пускать на фронт осуждённых за нетяжкие преступления, а также людей с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. В городах страны проходят так называемые силовые мобилизации, а предприятия ВПК жалуются, что забирают даже их сотрудников.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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