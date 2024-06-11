В Киеве силовики досматривают жителей правительственного квартала СБУ сообщила о контрразведывательных рейдах в двух районах Киева 11 июня, 09:22 СБУ устроила досмотры в нескольких районах Киева. Обложка © Telegram / СБУ

Представители СБУ устроили досмотры и проверки в нескольких районах Киева, в частности силовики требуют от жителей предъявить документы во время обходов офисов и квартир. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

СБУ устроила досмотры в нескольких районах Киева. Фото © Telegram / СБУ

"Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности в правительственном квартале и на прилегающих территориях", — отмечается в тексте.

СБУ устроила досмотры в нескольких районах Киева. Фото © Telegram / СБУ

В рейде также участвуют Национальная полиция, Управление госохраны Украины, Военная служба правопорядка ВСУ. Силовики заходят в каждое помещение, кафе, в квартиры, досматривают автомобили и проверяют граждан, в том числе их телефоны. При этом в СБУ призвали к пониманию и соблюдению комендантского часа.

Авторы Татьяна Миссуми