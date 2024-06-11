В Киеве силовики досматривают жителей правительственного квартала
СБУ сообщила о контрразведывательных рейдах в двух районах Киева
СБУ устроила досмотры в нескольких районах Киева. Обложка © Telegram / СБУ
Представители СБУ устроили досмотры и проверки в нескольких районах Киева, в частности силовики требуют от жителей предъявить документы во время обходов офисов и квартир. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба ведомства.
"Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности в правительственном квартале и на прилегающих территориях", — отмечается в тексте.
В рейде также участвуют Национальная полиция, Управление госохраны Украины, Военная служба правопорядка ВСУ. Силовики заходят в каждое помещение, кафе, в квартиры, досматривают автомобили и проверяют граждан, в том числе их телефоны. При этом в СБУ призвали к пониманию и соблюдению комендантского часа.
В начале мая Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения в Незалежной в 11-й раз. При этом на службу теперь пытаются призвать всех подряд. Из-за печального положения украинской армии на фронте Киев решил пускать на фронт осуждённых за нетяжкие преступления, а также людей с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. В городах страны проходят так называемые силовые мобилизации, а предприятия ВПК жалуются, что забирают даже их сотрудников.