Депортация или отказ от недвижимости: какие ограничения могут ждать мигрантов в 2024 году Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об установлении особого режима для мигрантов, которые находятся на территории России нелегально. Какие изменения коснутся неграждан — в материале Life.ru 23 июня, 21:27 Какие ограничения могут ждать мигрантов в 2024 году. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Российское законодательство в сфере миграционной политики постоянно модернизируется. Парламентарии реагируют на новые вызовы и проблемы и принимают важные решения. Так, в Госдуме РФ прошёл первое чтение новый законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции)". Его авторы: депутаты Дмитрий Вяткин, Константин Затулин, Сергей Леонов, Николай Новичков, Казбек Тайсаев, Антон Ткачев.

Документ устанавливает перечень обязательных правил для лиц, которые хотят сохранить право на въезд на территорию России:

бережно относиться к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям Российской Федерации;

уважать многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации;

не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю государственную политику Российской Федерации, в том числе не осуществлять действий, направленных на побуждение к принятию, изменению, отмене законов или иных нормативных правовых актов;

уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, соблюдать требования о недопустимости пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и искажения исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом;

воздерживаться от финансирования и иного содействия деятельности террористических организаций, иноагентов и вовлечения в неё иных граждан.

Что такое "Режим высылки" для мигрантов

Что предусматривает "Режим высылки" для мигрантов. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Законопроект предполагает установление нового миграционного режима, который называется "Режим высылки". Под действие данного режима попадают все иностранные лица, которые не имеют законного основания для нахождения в России. Человек попадает под режим высылки сразу после того, как сведения о нём включают в Реестр контролируемых лиц. Прекращение действия режима высылки осуществляется также путём исключения сведений из Реестра. Занимается этим МВД России.

Права и обязанности находящихся под режимом высылки

Человек, который помещён под режим высылки, имеет определённые законом права и обязанности: получать по запросу от территориальных органов федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел информацию, которая относится к основаниям применения режима высылки и предоставление которой не запрещено федеральными законами;

знакомиться с принятыми в отношении него решениями о применении мер, проводимых в рамках режима высылки;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих контроль в рамках режима высылки, решения такого органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемого лица при осуществлении контроля в рамках режима высылки, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Режим высылки предполагает, что человек самостоятельно покинет территорию России, поэтому законопроект требует информировать о дате, месте и маршруте планируемого самостоятельного выезда. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Человек, находящийся под режимом высылки, в рамках законопроекта несёт следующие обязанности: явиться в установленный срок к должностному лицу в случае вручения ему предписания о явке;

своевременно исполнять требования, соблюдать запреты и ограничения в соответствии со статьёй;

информировать контролирующий орган о своём местонахождении. Кроме личного присутствия сделать это можно в том числе по электронной почте, путём отправки фотографий с геолокацией. Также нужно информировать о смене места пребывания без разрешения. Режим высылки предполагает, что человек самостоятельно покинет территорию России, поэтому законопроект требует информировать о дате, месте и маршруте планируемого самостоятельного выезда.

Последствия при нарушении режима высылки

В случае неоднократного неисполнения обязанностей в отношении мигранта принимаются решения о депортации и о помещении в специальное учреждение для временного содержания лиц, ожидающих депортацию.

Что запрещается иностранцу, находящемуся под режимом высылки

Законодатель накладывает ряд серьёзных ограничений для лиц, которых поместили под режим высылки. Например, запрещается регистрировать юридическое лицо и ИП. Накладывается запрет на приобретение недвижимого имущества, транспортных средств и других видов техники. Запрещается ставить на учёт недвижимое имущество, а также автомобили.

Запрещается управлять автомобилем, а также сдавать государственный экзамен на право управления транспортными средствами. Ограничивается доступ к использованию денежных средств: запрещается открывать расчётные счета в банках, переводить деньги, а также пользоваться деньгами на сумму более 30 тысяч рублей в месяц на личные нужды. Запрещается вступать в брак.

Что такое Реестр контролируемых лиц

Реестр контролируемых лиц — это специальная база данных, куда помещается информация по каждому иностранцу в случае, если его право нахождения на территории России подошло к концу. К этому относится истечение срока временного пребывания, временного пребывания в целях образования, разрешения на временное проживание, вида на жительство со дня аннулирования визы. Также в случае, если человеку отказано в предоставлении статуса беженца или убежища. В Реестр контролируемых лиц помещают в случае вынесения решения о прекращении гражданства РФ, а также со дня поступления информации об иностранце, который совершил преступление и в отношении него вынесено решение суда.

Реестр контролируемых лиц — это специальная база данных, куда помещается информация по каждому иностранцу в случае, если его право нахождения на территории России подошло к концу. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Какие сведения хранятся в Реестре контролируемых лиц

В Реестр контролируемых лиц вносят следующие сведения об иностранцах, в отношении которых применяется режим высылки: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, гражданство, сведения о документе, удостоверяющем личность, страховой номер индивидуального лицевого счёта, идентификационный номер налогоплательщика, место жительства и (или) место пребывания, в том числе не подтверждённые регистрацией, код и наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, в котором иностранный гражданин состоит на миграционном учёте, дату включения в Реестр контролируемых лиц сведений об иностранном гражданине.

Как можно исключить сведения о себе из Реестра контролируемых лиц

Иностранец вправе исключить о себе сведения из Реестра контролируемых лиц. Для этого нужно урегулировать режим своего пребывания в России, оформить необходимые документы (виза, разрешение на временное пребывание, патент, регистрация по месту жительства). Либо покинуть Россию.

Авторы Андрей Боярко