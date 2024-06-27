Бастрыкин потребовал от "Государственной дуры" хороших законов о мигрантах

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал Госдуму "Государственной дурой" из-за промедления с совершенствованием миграцонного законодательства. Он вспомнил призыв Генпрокуратуры "больше заботиться о мигрантах " и потребовал у депутатов нижней палаты быть заинтересованными в принятии проектов, соответствующих "напряжённости ситуации".

Бастрыкин потребовал от "Государственной дуры" новых законов о мигрантах. Видео © Трансляция ПМЮФ

"Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряжённости ситуации? Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура", — сказал Бастрыкин на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) и рассмеялся.