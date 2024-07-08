Силовики задержали насильников сотрудницы "Матч ТВ" и заодно нашли мигрантов-нелегалов

В Москве задержали троих приезжих, надругавшихся над сотрудницей спортивного телеканала "Матч ТВ". Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следкома. Все фигуранты — граждане Узбекистана и, судя по видео, работали на стройке. Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование, совершённое группой лиц".

Задержание после изнасилования сотрудницы "Матч ТВ" в Москве. Видео © Telegram / Столичный СК

"В ночное время 6 июля 2024 года трое фигурантов в состоянии алкогольного опьянения, <...> применяя насилие, напали на ранее незнакомую девушку. Далее двое обвиняемых совершили в отношении неё изнасилование, третий фигурант наблюдал за окружающей обстановкой, обеспечивая безопасность соучастников", — говорится в сообщении.

Один из задержанных пытался скрыться от правоохранителей, его задержали по дороге в аэропорт. Насильникам предъявили обвинение. Уже сегодня, 8 июля, Останкинский районный суд рассмотрит вопрос об их заключении под стражу. В рамках дела назначены экспертизы.

Кроме того, проведены осмотры мест проживания и работы преступников. В ходе рейда силовики нашли мигрантов, находящихся в России незаконно. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.