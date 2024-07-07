СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования сотрудницы "Матч ТВ" в Москве

По факту изнасилования сотрудницы спортивного телеканала "Матч ТВ" в Москве следователями возбуждено уголовное дело. В пресс-службе СК РФ заявили, что по подозрению в совершении преступления задержаны трое иностранцев.

"Подозреваемые задержаны, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании им меры пресечения. Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ по Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — рассказали в ведомстве.