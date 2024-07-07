СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования сотрудницы "Матч ТВ" в Москве
По факту изнасилования сотрудницы спортивного телеканала "Матч ТВ" в Москве следователями возбуждено уголовное дело. В пресс-службе СК РФ заявили, что по подозрению в совершении преступления задержаны трое иностранцев.
"Подозреваемые задержаны, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании им меры пресечения. Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ по Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — рассказали в ведомстве.
Напомним, что об изнасиловании сотрудницы спортивного телеканала "Матч ТВ" в Москве ранее сообщила телеведущая и продюсер Тина Канделаки. Она отметила, что находится с пострадавшей коллегой на связи и всячески её поддерживает.
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