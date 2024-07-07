Канделаки сообщила, что неизвестные изнасиловали сотрудницу "Матч ТВ"
Телеведущая и продюсер Тина Канделаки сообщила об изнасиловании сотрудницы спортивного телеканала "Матч ТВ" в Москве. Она отметила, что находится с пострадавшей коллегой на связи и всячески её поддерживает.
"Все наши мысли с ней. Насильник будет наказан по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия", — написала Канделаки в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье женщина отбилась от мужчины, который попытался её изнасиловать. Жительница Люберец ловила злоумышленника вместе с соседями.
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ТАСС / Владимир Смирнов