Канделаки сообщила, что неизвестные изнасиловали сотрудницу "Матч ТВ"

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки сообщила об изнасиловании сотрудницы спортивного телеканала "Матч ТВ" в Москве. Она отметила, что находится с пострадавшей коллегой на связи и всячески её поддерживает.

"Все наши мысли с ней. Насильник будет наказан по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия", — написала Канделаки в телеграм-канале.