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7 июля, 16:56

Канделаки сообщила, что неизвестные изнасиловали сотрудницу "Матч ТВ"

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки сообщила об изнасиловании сотрудницы спортивного телеканала "Матч ТВ" в Москве. Она отметила, что находится с пострадавшей коллегой на связи и всячески её поддерживает.

"Все наши мысли с ней. Насильник будет наказан по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия", — написала Канделаки в телеграм-канале.

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В Сибири 11-летний школьник изнасиловал второклассницу

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье женщина отбилась от мужчины, который попытался её изнасиловать. Жительница Люберец ловила злоумышленника вместе с соседями.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Наталья Исакова
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