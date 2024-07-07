В Сибири 11-летний школьник изнасиловал второклассницу

Шокирующая история произошла в одном из новосибирских сёл: 11-летний мальчик надругался над 8-летней девочкой в туалете на школьной площадке. Об этом пишет kp.ru.

О возможном насилии над девочкой рассказала директор школы. В беседе с мамой второклашки она рассказала, что такие слухи ходят по школе: якобы мальчик затащил её в туалет на школьной площадке и надругался над ней. Примечательно, что после происшествия оба ученика продолжали ходить в школу как ни в чём не бывало.