В Сибири 11-летний школьник изнасиловал второклассницу
Kp.ru: В Новосибирске 11-летний школьник надругался над 8-летней девочкой
Шокирующая история произошла в одном из новосибирских сёл: 11-летний мальчик надругался над 8-летней девочкой в туалете на школьной площадке. Об этом пишет kp.ru.
О возможном насилии над девочкой рассказала директор школы. В беседе с мамой второклашки она рассказала, что такие слухи ходят по школе: якобы мальчик затащил её в туалет на школьной площадке и надругался над ней. Примечательно, что после происшествия оба ученика продолжали ходить в школу как ни в чём не бывало.
Также выяснилось, что 11-летнего мальчика уже ловили на подобных преступлениях. Делом заинтересовались в СК РФ.
Ранее в Керчи массажист совратил 15-летнюю клиентку. Девочка сбежала из дома, после чего родители обратились в полицию. В итоге выпившую девушку нашли в квартире 34-летнего мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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