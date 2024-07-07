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7 июля, 03:36

В Сибири 11-летний школьник изнасиловал второклассницу

Kp.ru: В Новосибирске 11-летний школьник надругался над 8-летней девочкой

Шокирующая история произошла в одном из новосибирских сёл: 11-летний мальчик надругался над 8-летней девочкой в туалете на школьной площадке. Об этом пишет kp.ru.

О возможном насилии над девочкой рассказала директор школы. В беседе с мамой второклашки она рассказала, что такие слухи ходят по школе: якобы мальчик затащил её в туалет на школьной площадке и надругался над ней. Примечательно, что после происшествия оба ученика продолжали ходить в школу как ни в чём не бывало.

Также выяснилось, что 11-летнего мальчика уже ловили на подобных преступлениях. Делом заинтересовались в СК РФ.

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40-летний учитель английского надругался над 8-летней ученицей в Карелии

Ранее в Керчи массажист совратил 15-летнюю клиентку. Девочка сбежала из дома, после чего родители обратились в полицию. В итоге выпившую девушку нашли в квартире 34-летнего мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexander_Safonov

Оксана Попова
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