"3 сторону пайехали": Life.ru раздобыл плачевные результаты ПДД-тестов мигрантов в таксопарке
SHOT публикует результаты тестов ПДД мигрантов в подмосковном таксопарке
В одном из таксопарков Подмосковья отказали в трудоустройстве всем соискателям-мигрантам. Основанием для такого решения стал тотальный провал на необходимом при приёме на работу тестировании по правилам ПДД, результаты которого оказались в распоряжении SHOT.
В подмосковном таксопарке отказали в приёме на работу всем соискателям-мигрантам из-за проваленного теста на знание ПДД. Изображение © SHOT
"Три уголник"; "Мой дарога"; "Если направо эхать напаво"; "Вопрос № 3"; "Конец нет пути"; "3 сторону пайехали"; "Главная или не главная", — вот некоторые из тех ответов, которые экзаменуемые указывали в качестве верных в билетах.
В подмосковном таксопарке отказали в приёме на работу всем соискателям-мигрантам из-за проваленного теста на знание ПДД. Изображение © SHOT
В подмосковном таксопарке отказали в приёме на работу всем соискателям-мигрантам из-за проваленного теста на знание ПДД. Изображение © SHOT
В подмосковном таксопарке отказали в приёме на работу всем соискателям-мигрантам из-за проваленного теста на знание ПДД. Изображение © SHOT
В подмосковном таксопарке отказали в приёме на работу всем соискателям-мигрантам из-за проваленного теста на знание ПДД. Изображение © SHOT
В подмосковном таксопарке отказали в приёме на работу всем соискателям-мигрантам из-за проваленного теста на знание ПДД. Изображение © SHOT
В подмосковном таксопарке отказали в приёме на работу всем соискателям-мигрантам из-за проваленного теста на знание ПДД. Изображение © SHOT
В подмосковном таксопарке отказали в приёме на работу всем соискателям-мигрантам из-за проваленного теста на знание ПДД. Изображение © SHOT
В подмосковном таксопарке отказали в приёме на работу всем соискателям-мигрантам из-за проваленного теста на знание ПДД. Изображение © SHOT
В подмосковном таксопарке отказали в приёме на работу всем соискателям-мигрантам из-за проваленного теста на знание ПДД. Изображение © SHOT
Ранее Life.ru рассказывал, что Государственной думой было решено одобрить предложение МВД России о расширении списка правонарушений, за которые мигранты будут подлежать депортации с территории нашей страны. В перечне говорится о неповиновении представителям власти, предоставлении ложных данных при постановке на миграционный учёт, мелком хулиганстве, пропаганде нацистской или экстремистской символики.
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