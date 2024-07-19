Квартиры не резиновые: СК предложил усилить контроль за мигрантами

В Следственном комитете РФ призвали дополнить меры по контролю за мигрантами. Так, предлагается ввести биометрию, дактилоскопию и цифровой учёт места жительства прибывших иностранцев. Соответствующие предложения СК уже направил в Государственную думу.

"Предлагается целый ряд мер, которые будут способствовать более чёткому контролю за иностранцами. В их числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учёта места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в "резиновых квартирах", — отметили в ведомстве в пятницу, 19 июля.

При этом нелегальное нахождение на территории страны в СК предложили сделать в качестве отягчающего обстоятельства при совершении правонарушения. А натурализованных граждан хотят лишать паспорта РФ, если они причастны к подготовке, покушению на преступление или умышленно тяжкому либо особо тяжкому преступлению. В то же время получение гражданства призвали синхронизировать с постановкой на воинский учёт.