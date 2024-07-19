Квартиры не резиновые: СК предложил усилить контроль за мигрантами
В СК призвали ввести для мигрантов биометрию и цифровой учёт места жительства
В Следственном комитете РФ призвали дополнить меры по контролю за мигрантами. Так, предлагается ввести биометрию, дактилоскопию и цифровой учёт места жительства прибывших иностранцев. Соответствующие предложения СК уже направил в Государственную думу.
"Предлагается целый ряд мер, которые будут способствовать более чёткому контролю за иностранцами. В их числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учёта места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в "резиновых квартирах", — отметили в ведомстве в пятницу, 19 июля.
При этом нелегальное нахождение на территории страны в СК предложили сделать в качестве отягчающего обстоятельства при совершении правонарушения. А натурализованных граждан хотят лишать паспорта РФ, если они причастны к подготовке, покушению на преступление или умышленно тяжкому либо особо тяжкому преступлению. В то же время получение гражданства призвали синхронизировать с постановкой на воинский учёт.
Ранее Life.ru стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об обязательном выдворении из РФ мигрантов, отбывших срок за уголовное преступление. В пояснительной записке указывается, что в 2023 году в России наблюдался резкий рост преступности среди мигрантов — на 75%.
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