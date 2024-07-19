Володин: Госдума рассмотрит во втором чтении проекты о режиме высылки мигрантов

Госдума уже на следующей неделе рассмотрит во втором чтении ряд законопроектов о совершенствовании миграционного законодательства, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он назвал работу в этом направлении приоритетной для ГД. Всего на рассмотрении в данный момент находятся 25 таких инициатив.

Так, будут рассмотрены законопроекты о режиме высылки для мигрантов, находящихся в РФ незаконно. Сведения о таких иностранцах будут вносить в специальный Реестр контролируемых лиц. Документ упрощает процедуру принятия решения о высылке — отдельные полномочия планируется передать от судов к полиции.

Другой законопроект ужесточает требования к продаже сим-карт иностранным гражданам. В частности, для заключения договора станет обязательным посещение офиса оператора и идентификация с использованием биометрии.

Также Госдума разработала и собирается внести проекты федеральных законов об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов с предложениями о незаконных услугах для мигрантов и продаже поддельных документов для легализации в РФ, и о полном запрете для организаций-посредников участвовать в приёме экзаменов у иностранцев.

Володин подчеркнул, что вопрос борьбы с нелегальной миграцией входит в сферу многих министерств и ведомств, поэтому в МВД, Генпрокуратуру, Следственный комитет и Правительство были направлены просьбы предоставить свои предложения по теме. По словам спикера ГД, это поможет согласовать общую позицию и принять эффективные решения.