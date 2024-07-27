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27 июля, 13:43

"Смертельная битва" голой амазонки из Краснодара с соседом-полицейским попала на видео

В Краснодаре соседка устроила драку с полицейским, жаловавшимся на шум

Полицейский из Краснодара ещё не знал, постучав в дверь шумной соседки, какая ожесточённая битва ожидает его всего через пару минут. Угрозы отправиться в отделение лишь разожгли воинственное пламя в глазах женщины и она решила перейти в атаку. Зрелищные кадры битвы Кати с опером публикует SHOT.

В Краснодаре соседка устроила драку с полицейским, жаловавшимся на шум. Видео © Telegram / SHOT

Итак, участники конфликта явно находились в разных весовых категориях, но правилам уличного боя это никогда не перечило. После неудачной попытки повалить оппонента, использовав проход в ноги, воинственной амазонке нужно было придумать другую тактику ведения боя, пока её сосед отступил к балкону.

Далеко уйти ему не удалось и неотвратимость настигла его возле перил. Насыщенная адреналином воительница и не планировала останавливать схватку. Нанеся удар коленом, а затем впечатав в дверь мужчину, ей даже удалось поставить сечку на его голове, из которой уже через пару секунд побежала кровь.

И хотя этот поединок и пополнил коллекцию блестящих побед краснодарской валькирии, местные говорят, что ей всё-таки пришлось покориться и отправиться в отделение. В одежде.

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Наверняка этот поединок в Краснодарском крае ничем не уступает настоящему уличному бою между профессионалами, который недавно продемонстрировали бойцы UFC Мухаммад Мокаев и Манел Капе, схлестнувшись в отеле ещё до начала официального боя.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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