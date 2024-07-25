Бойцы UFC подрались в отеле перед очным боем

Мокаев и Капе устроили драку в отеле перед боем в UFC. Видео © X / Lewis Simpson

Через несколько дней, 27 июля, они должны сойтись в очном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Поединок пройдёт в британском Манчестере.

Извинения бойца поп-ММА Рзаева за оскорбление россиянина не спасли его от дисквалификации

Извинения бойца поп-ММА Рзаева за оскорбление россиянина не спасли его от дисквалификации

Ранее боец смешанных единоборств Александр Ларкин устроил драку в московском аэропорту Внуково. Сначала спортсмен кричал и неприлично ругался, а потом пустил в ход кулаки. Жертвой драчуна стали пассажиры, помешавшие его гольф-кару, мчащему по VIP-дорожке. Менеджер Ларкина утверждает, что боец не был зачинщиком драки.