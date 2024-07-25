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25 июля, 08:40

Бойцы UFC подрались в отеле перед очным боем

Мокаев и Капе устроили драку в отеле перед боем в UFC

Мухаммад Мокаев и Манел Капе. Обложка © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mokaev_muhammad / manelkape

Мухаммад Мокаев и Манел Капе. Обложка © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mokaev_muhammad / manelkape

Британский боец смешанных единоборств дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев и португалец Манел Капе устроили потасовку прямо в отеле. Судя по видео, спортсменов быстро разняли.

Мокаев и Капе устроили драку в отеле перед боем в UFC. Видео © X / Lewis Simpson

Через несколько дней, 27 июля, они должны сойтись в очном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Поединок пройдёт в британском Манчестере.

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Ранее боец смешанных единоборств Александр Ларкин устроил драку в московском аэропорту Внуково. Сначала спортсмен кричал и неприлично ругался, а потом пустил в ход кулаки. Жертвой драчуна стали пассажиры, помешавшие его гольф-кару, мчащему по VIP-дорожке. Менеджер Ларкина утверждает, что боец не был зачинщиком драки.

Матвей Константинов
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