Бойцы UFC подрались в отеле перед очным боем
Мокаев и Капе устроили драку в отеле перед боем в UFC
Мухаммад Мокаев и Манел Капе. Обложка © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mokaev_muhammad / manelkape
Британский боец смешанных единоборств дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев и португалец Манел Капе устроили потасовку прямо в отеле. Судя по видео, спортсменов быстро разняли.
Мокаев и Капе устроили драку в отеле перед боем в UFC. Видео © X / Lewis Simpson
Через несколько дней, 27 июля, они должны сойтись в очном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Поединок пройдёт в британском Манчестере.
Ранее боец смешанных единоборств Александр Ларкин устроил драку в московском аэропорту Внуково. Сначала спортсмен кричал и неприлично ругался, а потом пустил в ход кулаки. Жертвой драчуна стали пассажиры, помешавшие его гольф-кару, мчащему по VIP-дорожке. Менеджер Ларкина утверждает, что боец не был зачинщиком драки.