Извинения бойца поп-ММА Рзаева за оскорбление россиянина не спасли его от дисквалификации

Боец смешанных единоборств (MMA) из Азербайджана Джавид Рзаев извинился перед россиянином Артуром Кулинским за оскорбления. Покаянное видео спортсмен опубликовал на странице в социальной сети.

Боец поп-MMA Рзаев извинился за оскорбление россиянина Приходько. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / djavid_rz

Рзаев пояснил, что после боя был на эмоциях, а его "мозг и язык" не совладали с нервами. Он признал, что виноват перед россиянином, и пояснил, что его высказывание не относилось к русскому народу.

"Я с раннего детства живу в России, люблю и уважаю традиции русского народа, я являюсь гражданином Российской Федерации, у меня множество русских друзей. Я сожалею, что многими воспринято это как оскорбление русского народа, частью которого являюсь и я. Искренне прошу меня понять и простить меня за сказанные мной слова", — заявил боец.

Тем временем после инцидента Федерация бокса России дисквалифицировала Рзаева на неопределённый срок. По информации ТАСС, бойца также проверят на экстремизм. Соответствующее обращение Федерация направила в Генпрокуратуру.