Извинения бойца поп-ММА Рзаева за оскорбление россиянина не спасли его от дисквалификации
Федерация бокса России просит Генпрокуратуру проверить бойца Рзаева на экстремизм
Боец смешанных единоборств (MMA) из Азербайджана Джавид Рзаев извинился перед россиянином Артуром Кулинским за оскорбления. Покаянное видео спортсмен опубликовал на странице в социальной сети.
Боец поп-MMA Рзаев извинился за оскорбление россиянина Приходько. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / djavid_rz
Рзаев пояснил, что после боя был на эмоциях, а его "мозг и язык" не совладали с нервами. Он признал, что виноват перед россиянином, и пояснил, что его высказывание не относилось к русскому народу.
"Я с раннего детства живу в России, люблю и уважаю традиции русского народа, я являюсь гражданином Российской Федерации, у меня множество русских друзей. Я сожалею, что многими воспринято это как оскорбление русского народа, частью которого являюсь и я. Искренне прошу меня понять и простить меня за сказанные мной слова", — заявил боец.
Тем временем после инцидента Федерация бокса России дисквалифицировала Рзаева на неопределённый срок. По информации ТАСС, бойца также проверят на экстремизм. Соответствующее обращение Федерация направила в Генпрокуратуру.
Напомним, что Рзаев позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес российского спортсмена Артура Кулинского на турнире лиги Hardcore. На прошедших соревнованиях Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько. После этого в октагоне началась словесная перепалка, в ходе которой азербайджанец назвал Артура Кулинского "русской свиньёй", попытавшись затем устроить драку.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / djavid_rz