Бойцу поп-MMA Рзаеву грозит наказание за оскорбление россиянина

Бойцу смешанных единоборств (MMA) из Азербайджана Джавиду Рзаеву грозит административное наказание после того, как он позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес российского спортсмена Артура Кулинского на турнире лиги Hardcore.

На прошедших соревнованиях Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько. После этого в октагоне началась словесная перепалка, в ходе которой азербайджанец назвал Артура Кулинского "русской свиньёй", попытавшись затем устроить драку. Ведущий остановил разбушевавшегося Рзаева, напомнив ему, что никто не в праве оскорблять людей по национальному признаку.

"В отношении Рзаева может быть составлен административный протокол", — отметил собеседник РИА "Новости" из правоохранительных органов.