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2 июля, 16:53

Бойцу поп-MMA Рзаеву грозит наказание за оскорбление россиянина

Джавид Рзаев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / djavid_rz

Джавид Рзаев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / djavid_rz

Бойцу смешанных единоборств (MMA) из Азербайджана Джавиду Рзаеву грозит административное наказание после того, как он позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес российского спортсмена Артура Кулинского на турнире лиги Hardcore.

На прошедших соревнованиях Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько. После этого в октагоне началась словесная перепалка, в ходе которой азербайджанец назвал Артура Кулинского "русской свиньёй", попытавшись затем устроить драку. Ведущий остановил разбушевавшегося Рзаева, напомнив ему, что никто не в праве оскорблять людей по национальному признаку.

"В отношении Рзаева может быть составлен административный протокол", — отметил собеседник РИА "Новости" из правоохранительных органов.

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Ранее между российскими тяжеловесами Сергеем Павловичем и Александром Волковым случилась перепалка после того, как первый проиграл решением судей. Когда бой завершился, Волков пошёл к сопернику, чтобы подбодрить его, однако тот в порыве злости оттолкнул от себя соотечественника и покинул октагон.

Владимир Озеров
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