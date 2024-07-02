Бойцу поп-MMA Рзаеву грозит наказание за оскорбление россиянина
Джавид Рзаев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / djavid_rz
Бойцу смешанных единоборств (MMA) из Азербайджана Джавиду Рзаеву грозит административное наказание после того, как он позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес российского спортсмена Артура Кулинского на турнире лиги Hardcore.
На прошедших соревнованиях Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько. После этого в октагоне началась словесная перепалка, в ходе которой азербайджанец назвал Артура Кулинского "русской свиньёй", попытавшись затем устроить драку. Ведущий остановил разбушевавшегося Рзаева, напомнив ему, что никто не в праве оскорблять людей по национальному признаку.
"В отношении Рзаева может быть составлен административный протокол", — отметил собеседник РИА "Новости" из правоохранительных органов.
Ранее между российскими тяжеловесами Сергеем Павловичем и Александром Волковым случилась перепалка после того, как первый проиграл решением судей. Когда бой завершился, Волков пошёл к сопернику, чтобы подбодрить его, однако тот в порыве злости оттолкнул от себя соотечественника и покинул октагон.