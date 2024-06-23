Бой российских тяжеловесов UFC в Эр-Рияде завершился скандалом Российский боец UFC Павлович толкнул своего соперника Волкова после поражения 23 июня, 07:46 5223 5223 Сергей Павлович и Александр Волков поругались после очного поединка. Видео © Телеграм / UFC Russia

Российские тяжеловесы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович и Александр Волков повздорили после встречи на ринге во время турнира UFC в Эр-Рияде. Конфликт произошёл прямо во время трансляции, на глазах у зрителей.

Сергей Павлович и Александр Волков поругались после очного поединка. Видео © Телеграм / UFC Russia

Волков выиграл поединок со счётом 30–27, 30–27, 29–28. Когда бой завершился, россиянин сразу подошёл к своему сопернику и похлопал его по плечу, желая подбодрить и поблагодарить за встречу. Однако Павлович отреагировал неадекватно, он резко оттолкнул соотечественника, развернулся к нему спиной и покинул ринг.

"Это был некрасивый поступок. Мне бы хотелось разобраться, почему именно так случилось. Возможно, он что‑то недопонял, но это в таком случае его проблемы, а не мои. Что меня удивило, я в первый раз в жизни услышал, как Сергей ругается матом", — сказал Волков журналисту Sportbox.

До поединка крупных ссор между бойцами никогда не замечали. Более того, они были спарринг‑партнёрами и вместе тренировались в Москве.

Ранее сообщалось, что в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) победу одержал россиянин Ислам Махачев. После поединка он заявил, что его соперник — американец Дастин Порье — является легендой смешанных единоборств. Сам бой выдался крайне тяжёлым для российского бойца.

Авторы Татьяна Миссуми