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Регион
2 июня, 07:06
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"Это был сложный бой": Махачев прокомментировал победу над Порье на турнире UFC 302

Махачев высоко оценил Порье после победы в поединке на турнире UFC 302

Ислам Махачев после поединка с Дастином Порье. Обложка © VK / UFC

Ислам Махачев после поединка с Дастином Порье. Обложка © VK / UFC

В главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) победу одержал россиянин Ислам Махачев. После поединка он заявил, что его соперник — американец Дастин Порье — является легендой смешанных единоборств. Сам бой выдался крайне тяжёлым для российского бойца.

"Его тренер провёл большую работу! Я счастлив одержать победу! Дастин — абсолютная легенда, чемпион, я его невероятно уважаю! Он мне доставил много проблем. Это был очень сложный бой, и я рад, что мне удалось победить", — заявил Махачев.

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Напомним, что поединок прошёл в Ньюарке и завершился досрочной победой 32-летнего Махачева. Поединок завершился в пятом раунде удушающим приёмом. Махачев провёл третью защиту титула в лёгком весе. Российский боец продлил свою выигрышную серию до 14 побед.

Николай Рюмин
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