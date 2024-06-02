"Это был сложный бой": Махачев прокомментировал победу над Порье на турнире UFC 302

В главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) победу одержал россиянин Ислам Махачев. После поединка он заявил, что его соперник — американец Дастин Порье — является легендой смешанных единоборств. Сам бой выдался крайне тяжёлым для российского бойца.

"Его тренер провёл большую работу! Я счастлив одержать победу! Дастин — абсолютная легенда, чемпион, я его невероятно уважаю! Он мне доставил много проблем. Это был очень сложный бой, и я рад, что мне удалось победить", — заявил Махачев.