"Это был сложный бой": Махачев прокомментировал победу над Порье на турнире UFC 302
Махачев высоко оценил Порье после победы в поединке на турнире UFC 302
Ислам Махачев после поединка с Дастином Порье. Обложка © VK / UFC
В главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) победу одержал россиянин Ислам Махачев. После поединка он заявил, что его соперник — американец Дастин Порье — является легендой смешанных единоборств. Сам бой выдался крайне тяжёлым для российского бойца.
"Его тренер провёл большую работу! Я счастлив одержать победу! Дастин — абсолютная легенда, чемпион, я его невероятно уважаю! Он мне доставил много проблем. Это был очень сложный бой, и я рад, что мне удалось победить", — заявил Махачев.
Напомним, что поединок прошёл в Ньюарке и завершился досрочной победой 32-летнего Махачева. Поединок завершился в пятом раунде удушающим приёмом. Махачев провёл третью защиту титула в лёгком весе. Российский боец продлил свою выигрышную серию до 14 побед.