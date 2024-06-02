Махачев досрочно победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе

Россиянин Ислам Махачев победил представителя США Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Турнир UFC 302 прошёл в американском Ньюарке (штат Нью-Джерси).

Поединок завершился в пятом раунде удушающим приёмом. Махачев провёл третью защиту титула в лёгком весе, россиянин стал чемпионом в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру. Затем Махачев дважды одолел австралийца Александра Волкановски.

На счету 32-летнего россиянина 26 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). Махачев продлил свою выигрышную серию до 14 побед.