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Регион
2 июня, 05:23

Махачев досрочно победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе

Ислам Махачев. Обложка © ТАСС / AP / Kamran Jebreili

Ислам Махачев. Обложка © ТАСС / AP / Kamran Jebreili

Россиянин Ислам Махачев победил представителя США Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Турнир UFC 302 прошёл в американском Ньюарке (штат Нью-Джерси).

Поединок завершился в пятом раунде удушающим приёмом. Махачев провёл третью защиту титула в лёгком весе, россиянин стал чемпионом в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру. Затем Махачев дважды одолел австралийца Александра Волкановски.

На счету 32-летнего россиянина 26 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). Махачев продлил свою выигрышную серию до 14 побед.

На битве взглядов Махачев и Порье устроили словесную перепалку
На битве взглядов Махачев и Порье устроили словесную перепалку

При этом в углу Махачева во время боя с Порье был звёздный секундант. Речь идёт о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

Иван Косицын
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