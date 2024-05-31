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31 мая, 07:07

На битве взглядов Махачев и Порье устроили словесную перепалку

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев провёл напряжённый стердаун с американцем Дастином Порье. В ходе битвы взглядов у бойцов случилась словесная перепалка.

Ислам Махачев и Дастин Порье на битве взглядов. Видео © VK / UFC

На кадрах видно, что спортсмены поругались и их разводят охранники. Бой Махачева и Порье состоится 1 июня в рамках главного события турнира UFC 302 в Ньюарке.

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Ранее Life.ru рассказывал про реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Событие пройдёт 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде, сообщает председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Обложка ©

VK / UFC

Николай Рюмин
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