Выбрали его страну: Фьюри не согласился с результатами боя с Усиком и потребовал реванш

Украинский боксёр Александр Усик заявил, что не против вновь разделить ринг с британцем Тайсоном Фьюри. Сам же Цыганский король не согласился с поражением в Эр-Рияде.

"Тайсон, без тебя этот бой не был бы возможным. Незамедлительный реванш? Конечно! Мы устроим ещё один хороший бой", — произнёс Усик.

Потерпевший первое поражение в карьере британец счёл хорошим проведённый поединок, однако заметил, что не считает себя проигравшим.

"Я верю, что выиграл этот бой. Согласен, что Усик выиграл несколько раундов, но я победил в большинстве. Мы оба провели хороший бой. Но они встали на сторону его страны", — добавил Тайсон.

Второй поединок бойцов запланирован на 12 октября, это было прописано в контракте. Где состоится бой, пока неизвестно.