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Регион
19 мая, 00:46
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Выбрали его страну: Фьюри не согласился с результатами боя с Усиком и потребовал реванш

Усик согласился на незамедлительный реванш после победы над Фьюри

Украинский боксёр Александр Усик заявил, что не против вновь разделить ринг с британцем Тайсоном Фьюри. Сам же Цыганский король не согласился с поражением в Эр-Рияде.

"Тайсон, без тебя этот бой не был бы возможным. Незамедлительный реванш? Конечно! Мы устроим ещё один хороший бой", — произнёс Усик.

Потерпевший первое поражение в карьере британец счёл хорошим проведённый поединок, однако заметил, что не считает себя проигравшим.

"Я верю, что выиграл этот бой. Согласен, что Усик выиграл несколько раундов, но я победил в большинстве. Мы оба провели хороший бой. Но они встали на сторону его страны", — добавил Тайсон.

Второй поединок бойцов запланирован на 12 октября, это было прописано в контракте. Где состоится бой, пока неизвестно.

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Напомним, что Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей. На протяжении всего боя он пытался прессинговать оппонента, а в один момент едва не отправил британца на настил.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / queensberrypromotions

Илья Пушкарев
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