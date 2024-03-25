Старая школа в деле: Железный Майк показал, как готовится к возвращению на ринг

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился кадрами тренировочного лагеря перед поединком с блогером Джейком Полом. На опубликованных кадрах боец демонстрирует взрывную работу на лапах.

57-летний спортсмен готовит оппоненту проверенный временем арсенал в виде точных хуков и апперкотов. Мощные удары легенда бокса в привычном для себя стиле наносит из уклонов и нырков. Скоростные комбинации Тайсона раскиданы "по этажам": он чередует атаки в голову с атаками в корпус.

Тайсон показал взрывную работу на лапах. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miketyson