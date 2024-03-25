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25 марта, 00:28

Старая школа в деле: Железный Майк показал, как готовится к возвращению на ринг

Майк Тайсон показал взрывную работу на лапах перед поединком с Джейком Полом

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился кадрами тренировочного лагеря перед поединком с блогером Джейком Полом. На опубликованных кадрах боец демонстрирует взрывную работу на лапах.

57-летний спортсмен готовит оппоненту проверенный временем арсенал в виде точных хуков и апперкотов. Мощные удары легенда бокса в привычном для себя стиле наносит из уклонов и нырков. Скоростные комбинации Тайсона раскиданы "по этажам": он чередует атаки в голову с атаками в корпус.

Тайсон показал взрывную работу на лапах. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miketyson

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Железный Майк вернётся на ринг 20 июля. В противоположном углу будет американский блогер Джейк Пол. Ранее он боксировал с такими ветеранами UFC, как Тайрон Вудли и Андерсон Сильва, а в прошлом году победил экс-бойца UFC Нейта Диаса.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miketyson

Илья Пушкарев
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