Джошуа нокаутировал бывшего чемпиона UFC Нганну и посоветовал ему не бросать бокс

Британец Энтони Джошуа нокаутировал в боксёрском поединке камерунского бойца Франсиса Нганну, который является бывшим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Десятираундовый рейтинговый бой состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Уже в первом раунде после удара правой в челюсть камерунец оказался в нокдауне. Во втором раунде ситуация повторилась, но Нганну после очередного нокдауна смог найти в себе силы и продолжить поединок. После этого британец провёл решающую атаку и отправил своего оппонента в нокаут.

"Я сказал Нганну, что ему не следует уходить из бокса. Он добьётся успеха", — заявил после боя Энтони Джошуа.

Стоит отметить, что Нганну дебютировал на профессиональном боксёрском ринге в октябре прошлого года, когда вышел против другого боксёра из Соединённого Королевства Тайсона Фьюри. Тогда поединок тоже закончился поражением камерунца. Бой против Джошуа был для него вторым поединком в профессиональном боксе.