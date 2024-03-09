Джошуа нокаутировал бывшего чемпиона UFC Нганну и посоветовал ему не бросать бокс
Джошуа нокаутировал бывшего чемпиона UFC Нганну в боксёрском поединке
Британский боксёр Энтони Джошуа. Обложка © Х / Eruditelawson
Британец Энтони Джошуа нокаутировал в боксёрском поединке камерунского бойца Франсиса Нганну, который является бывшим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Десятираундовый рейтинговый бой состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Уже в первом раунде после удара правой в челюсть камерунец оказался в нокдауне. Во втором раунде ситуация повторилась, но Нганну после очередного нокдауна смог найти в себе силы и продолжить поединок. После этого британец провёл решающую атаку и отправил своего оппонента в нокаут.
"Я сказал Нганну, что ему не следует уходить из бокса. Он добьётся успеха", — заявил после боя Энтони Джошуа.
Стоит отметить, что Нганну дебютировал на профессиональном боксёрском ринге в октябре прошлого года, когда вышел против другого боксёра из Соединённого Королевства Тайсона Фьюри. Тогда поединок тоже закончился поражением камерунца. Бой против Джошуа был для него вторым поединком в профессиональном боксе.
Ранее Life.ru писал, что в конце декабря 2023 года Джошуа одержал досрочную победу над шведом Отто Валлином в главном бою турнира в Эр-Рияде. Тогда встреча завершилась техническим нокаутом, угол скандинавского бойца отказался выставлять спортсмена на шестой раунд.