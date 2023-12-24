Джошуа монструозно прошёлся по Валлину и финишировал его досрочно

Британский боксёр Энтони Джошуа одержал досрочную победу над шведом Отто Валлином в главном бою турнира в Эр-Рияде. Встреча завершилась техническим нокаутом — угол скандинавского бойца отказался выставлять спортсмена на шестой раунд.

Джошуа доминировал над оппонентом на протяжении всего боя. Британец реализовывал точные комбинации, чередуя удары в голову с ударами в корпус. Контратака от бывшего чемпиона мира по версиям четырех боксёрских организаций в пятом раунде едва не отправила шведа на настил. Поединок завершился для Валлина в глухой обороне.

Жёсткий удар от Энтони Джошуа по Отто Валлину в пятом раунде. Видео © X / FGP / Diarios

Эта победа стала 26-й для Джошуа и 24-й — нокаутом. До этого он дважды подряд проигрывал украинцу Александру Усику, но реабилитировался в боях с Джермейном Франклином и Робертом Хелениусом.