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24 декабря, 00:23

Джошуа монструозно прошёлся по Валлину и финишировал его досрочно

Британец Джошуа досрочно победил шведа Валлина в пятом раунде

Энтони Джошуа победил Отто Валлина в рамках боксёрского турнира в Эр-Рияде. Обложка © X / Ojora Babatunde

Энтони Джошуа победил Отто Валлина в рамках боксёрского турнира в Эр-Рияде. Обложка © X / Ojora Babatunde

Британский боксёр Энтони Джошуа одержал досрочную победу над шведом Отто Валлином в главном бою турнира в Эр-Рияде. Встреча завершилась техническим нокаутом — угол скандинавского бойца отказался выставлять спортсмена на шестой раунд.

Джошуа доминировал над оппонентом на протяжении всего боя. Британец реализовывал точные комбинации, чередуя удары в голову с ударами в корпус. Контратака от бывшего чемпиона мира по версиям четырех боксёрских организаций в пятом раунде едва не отправила шведа на настил. Поединок завершился для Валлина в глухой обороне.

Жёсткий удар от Энтони Джошуа по Отто Валлину в пятом раунде. Видео © X / FGP / Diarios

Эта победа стала 26-й для Джошуа и 24-й — нокаутом. До этого он дважды подряд проигрывал украинцу Александру Усику, но реабилитировался в боях с Джермейном Франклином и Робертом Хелениусом.

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А вот бой американца Деонтея Уайлдера с Джозефом Паркером продлился всю дистанцию и завершился сенсацией. По итогам 12 раундов судьи отдали победу новозеландскому спортсмену.

Илья Пушкарев
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