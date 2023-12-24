Джошуа монструозно прошёлся по Валлину и финишировал его досрочно
Британец Джошуа досрочно победил шведа Валлина в пятом раунде
Энтони Джошуа победил Отто Валлина в рамках боксёрского турнира в Эр-Рияде. Обложка © X / Ojora Babatunde
Британский боксёр Энтони Джошуа одержал досрочную победу над шведом Отто Валлином в главном бою турнира в Эр-Рияде. Встреча завершилась техническим нокаутом — угол скандинавского бойца отказался выставлять спортсмена на шестой раунд.
Джошуа доминировал над оппонентом на протяжении всего боя. Британец реализовывал точные комбинации, чередуя удары в голову с ударами в корпус. Контратака от бывшего чемпиона мира по версиям четырех боксёрских организаций в пятом раунде едва не отправила шведа на настил. Поединок завершился для Валлина в глухой обороне.
Эта победа стала 26-й для Джошуа и 24-й — нокаутом. До этого он дважды подряд проигрывал украинцу Александру Усику, но реабилитировался в боях с Джермейном Франклином и Робертом Хелениусом.
А вот бой американца Деонтея Уайлдера с Джозефом Паркером продлился всю дистанцию и завершился сенсацией. По итогам 12 раундов судьи отдали победу новозеландскому спортсмену.