Фьюри победил экс-чемпиона UFC Нганну в боксёрском поединке
Британский боксёр Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC Франсис Нганну (слева направо). Обложка © Getty Images / Justin Setterfield
Британский боксёр Тайсон Фьюри победил экс-чемпиона UFC француза Франсиса Нганну в 10-раундовом поединке. Состоявшийся в Эр-Рияде бой завершился победой британца раздельным решением судей.
Двое судей присудили победу Фьюри — 95:94, 96:93, один посчитал, что выиграл Нганну, — 95:94.
Для Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге, но несмотря на это он смог отправить британца в нокдаун. Что касается Фьюри, то он является действующим чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC.
Ранее стало известно, что британский боксёр Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Бой должен состояться в Саудовской Аравии, однако его дата пока не известна.