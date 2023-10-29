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29 октября, 00:21

Фьюри победил экс-чемпиона UFC Нганну в боксёрском поединке

<p>Британский боксёр Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC Франсис Нганну (слева направо). Обложка © Getty Images / Justin Setterfield</p>

Британский боксёр Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC Франсис Нганну (слева направо). Обложка © Getty Images / Justin Setterfield

Британский боксёр Тайсон Фьюри победил экс-чемпиона UFC француза Франсиса Нганну в 10-раундовом поединке. Состоявшийся в Эр-Рияде бой завершился победой британца раздельным решением судей.

Двое судей присудили победу Фьюри — 95:94, 96:93, один посчитал, что выиграл Нганну, — 95:94.

Для Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге, но несмотря на это он смог отправить британца в нокдаун. Что касается Фьюри, то он является действующим чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC.

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Ранее стало известно, что британский боксёр Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Бой должен состояться в Саудовской Аравии, однако его дата пока не известна.

Оксана Попова
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  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
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