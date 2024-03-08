Возвращение Железного Майка: Тайсон анонсировал новый поединок с блогером

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон анонсировал очередной поединок со своим участием. Легенда спорта разделит ринг с блогером Джейком Полом. Анонс предстоящего боя и постер к нему опубликовал сам Железный Майк.

Определять сильнейшего атлеты будут 20 июля на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне. Трансляцию боксёрского вечера будет вести Netflix. Тайсон уточнил, что уже заключил контракт на бой, а Пол, в свою очередь, выразил надежду на победу.

"Я стремлюсь стать чемпионом мира, и теперь у меня есть шанс показать себя в бою с величайшим чемпионом мира в тяжёлом весе, самым крутым человеком на планете и самым опасным боксёром всех времён. Пора усыпить Железного Майка", — высказался блогер в соцсетях.