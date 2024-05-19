Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе

В Эр-Рияде завершился боксёрский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе досталось спортсмену из Незалежной, который вырвал у соперника победу в конкурентном бою.

Атлеты с первых же секунд задали бою высокий темп. Александр занял центр ринга и стал агрессивно прессинговать визави, чередуя джебы в голову с кроссами в корпус. Фьюри активно оборонялся, не позволяя украинцу зажать его в угол. Британец не оставлял наскоки соперника безответными: к середине поединка в активе спортсмена было несколько успешных контратак и точных апперкотов, которые каждый раз заставали Усика врасплох.

Бой едва не завершился в девятом раунде, когда украинец провёл несколько успешных атак, заставив британца спасаться у канатов. Впрочем, Тайсон выдержал прессинг и довёл встречу до решения. Встреча завершилась раздельным решением: двое судей из трёх отдали победу Усику.

Завершение девятого раунда боя Усика и Фьюри. Видео © X / Sky Sports Boxing