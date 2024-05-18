Криштиану Роналду и Энтони Джошуа у ринга посмотрят бой Усика и Фьюри в Эр-Рияде

Португальский футболист Криштиану Роналду и двукратный чемпион мира по боксу Энтони Джошуа прибыли в Эр-Рияд на вечер бокса, на котором состоится поединок украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry.