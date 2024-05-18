Криштиану Роналду и Энтони Джошуа у ринга посмотрят бой Усика и Фьюри в Эр-Рияде
Энтони Джошуа и Криштиану Роналду на вечере бокса в Эр-Рияде Обложка © X / CentreGoals
Португальский футболист Криштиану Роналду и двукратный чемпион мира по боксу Энтони Джошуа прибыли в Эр-Рияд на вечер бокса, на котором состоится поединок украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry.
Спортсмены уже заняли места в рингсайде и наблюдают за предварительными боями.
Энтони Джошуа и Криштиану Роналду на вечере бокса в Эр-Рияде. Видео © X / Sky Sports Boxing
Последний бой боксёрского вечера на стадионе Kingdom Arena обещает быть жарким. Во время тренировочного лагеря команды Усика и Фьюри неоднократно обменивались оскорблениями. А недавний стердаун спортсменов едва не завершился дракой.