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Регион
18 мая, 20:55

Криштиану Роналду и Энтони Джошуа у ринга посмотрят бой Усика и Фьюри в Эр-Рияде

Энтони Джошуа и Криштиану Роналду на вечере бокса в Эр-Рияде Обложка © X / CentreGoals

Энтони Джошуа и Криштиану Роналду на вечере бокса в Эр-Рияде Обложка © X / CentreGoals

Португальский футболист Криштиану Роналду и двукратный чемпион мира по боксу Энтони Джошуа прибыли в Эр-Рияд на вечер бокса, на котором состоится поединок украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе. Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry.

Спортсмены уже заняли места в рингсайде и наблюдают за предварительными боями.

Энтони Джошуа и Криштиану Роналду на вечере бокса в Эр-Рияде. Видео © X / Sky Sports Boxing

Тайсон Фьюри показал форму за три недели до боя против Александра Усика
Тайсон Фьюри показал форму за три недели до боя против Александра Усика

Последний бой боксёрского вечера на стадионе Kingdom Arena обещает быть жарким. Во время тренировочного лагеря команды Усика и Фьюри неоднократно обменивались оскорблениями. А недавний стердаун спортсменов едва не завершился дракой.

Илья Пушкарев
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