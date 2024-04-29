Тайсон Фьюри показал форму за три недели до боя против Александра Усика

Британский боксёр Тайсон Фьюри показал тренировку за три недели до боя с украинцем Александром Усиком. На видео спортсмен на ринге отрабатывает удары с невидимым соперником.

"Сегодня три недели, парни. Я бы хотел, чтобы это было сегодня вечером", — прокомментировал видео Цыганский король, он же Gorga Tys.