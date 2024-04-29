Тайсон Фьюри показал форму за три недели до боя против Александра Усика
Британский боксёр Тайсон Фьюри показал тренировку за три недели до боя с украинцем Александром Усиком. На видео спортсмен на ринге отрабатывает удары с невидимым соперником.
"Сегодня три недели, парни. Я бы хотел, чтобы это было сегодня вечером", — прокомментировал видео Цыганский король, он же Gorga Tys.
Тренировка Тайсона Фьюри. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tysonfury
Напомним, бой между 35-летним Тайсоном Фьюри и 37-летним Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 18 мая в Саудовской Аравии. Контракт на поединок между ними был подписан ещё в сентябре прошлого года. Встреча титанов планировалась несколько лет, однако по разным причинам откладывалась. Одним из камней преткновения стал финансовый вопрос. В марте 2023-го сообщалось, что Усик согласился на условия Фьюри о распределении гонорара 70 на 30. При этом украинец назвал британца "жадным пузом". Позже бой переносили, потому что Фьюри не успевал подготовиться, к тому же получил травму.
Кадр из видео Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tysonfury