Названа новая дата боя между Усиком и Фьюри
Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая
Британский боксёр Тайсон Фьюри и украинский боксёр Александр Усик (слева направо). Обложка © ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN
Бой между 35-летним британцем Тайсоном Фьюри и 37-летним украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 18 мая. Новую дату озвучил в подкасте The MMA Hour руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх.
"Мы уже выбрали день, бой состоится 18 мая. Если кто-то из бойцов не сможет выйти на поединок, то он должен будет заплатить 10 миллионов долларов. Подчеркну, это будут не мои деньги, боксёр должен будет заплатить их из своего кармана", — подчеркнул Аль аш-Шейх.
У Усика 21 победа в 21 бою на профессиональном ринге. Он чемпион по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской организации (IBO). У Фьюри — чемпионский пояс по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). В своей карьере он одержал 34 победы и один раз закончил бой с ничейным счётом.
Напомним, бой должен был состояться 17 февраля, однако было принято решение о его переносе. Причём не в первый раз: изначально встречу должны были провести 23 декабря прошлого года, но британский спортсмен не успевал подготовиться к этому времени.