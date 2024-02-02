Бой Усика и Фьюри вновь перенесли, на этот раз из-за травмы британца

Бой украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе не состоится 17 февраля, он будет перенесён. Об этом на странице в социальной сети сообщила промоутерская компания Queensberry.

Причина в том, что Фьюри рассёк бровь на спарринге и нуждается в наложении швов. Бой должен был пройти в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Это уже не первый перенос боя. Изначально встреча должна была состояться 23 декабря прошлого года, но промоутер британца Фрэнк Уоррен предупредил, что спортсмен не будет готов к этой дате.

За плечами 37-летнего Усика 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге. Он стал чемпионом по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской организации (IBO).

В свою очередь, 35-летний Фьюри владеет чемпионским поясом по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Он ни разу не проиграл в своей профессиональной карьере, одержав 34 победы и один раз завершив бой ничьей.