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2 февраля, 20:56

Бой Усика и Фьюри вновь перенесли, на этот раз из-за травмы британца

Queensberry: Бой Усика и Фьюри откладывается из-за травмы британца

Британский боксёр Тайсон Фьюри и украинский боксёр Александр Усик (слева направо). Обложка © ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN

Британский боксёр Тайсон Фьюри и украинский боксёр Александр Усик (слева направо). Обложка © ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN

Бой украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе не состоится 17 февраля, он будет перенесён. Об этом на странице в социальной сети сообщила промоутерская компания Queensberry.

Причина в том, что Фьюри рассёк бровь на спарринге и нуждается в наложении швов. Бой должен был пройти в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Это уже не первый перенос боя. Изначально встреча должна была состояться 23 декабря прошлого года, но промоутер британца Фрэнк Уоррен предупредил, что спортсмен не будет готов к этой дате.

За плечами 37-летнего Усика 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге. Он стал чемпионом по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской организации (IBO).

В свою очередь, 35-летний Фьюри владеет чемпионским поясом по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Он ни разу не проиграл в своей профессиональной карьере, одержав 34 победы и один раз завершив бой ничьей.

Фьюри надел гигантские шорты и затроллил Усика за падение в бою с Дюбуа
Фьюри надел гигантские шорты и затроллил Усика за падение в бою с Дюбуа

Напомним, ещё в сентябре прошлого года Фьюри и Усик подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Анатолий Симоненко
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