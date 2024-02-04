Регион

Уведомления отключены

4 февраля, 10:16

"Вырву его чёртовы зубы": Фьюри пришёл в ярость из-за оскорбления жены менеджером Усика

Боксёр Фьюри пригрозил менеджеру Усика за оскорбление жены

Британский боксёр Тайсон Фьюри. Обложка © ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN

Британский боксёр Тайсон Фьюри. Обложка © ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN

Непобеждённого британского боксёра в тяжёлой весовой категории Тайсона Фьюри разозлило высказывание менеджера украинца Александра Усика Эгиса Климаса, который назвал Цыганского Короля трусом, а его супругу — сукой.

2 февраля во время тренировки спарринг-партнёр поставил Фьюри серьёзную сечку над глазом, из-за чего британец перенёс поединок с украинским боксёром Александром Усиком с 17 февраля на 18 мая. После этого Климас нелестно высказался о Фьюри и его жене, заявив, что "трус попросил свою суку ударить его сковородой в лоб".

"Никогда не называй меня снова трусом. У меня 35 профессиональных боёв, я 18 лет в боксе, я 10 раз падал в нокдаун от сильнейших ударов. Никогда не был трусом, никогда не отказывался от боёв. И, если кто-то назовёт мою жену сукой, я вырву его чёртовы зубы. Ты никогда не боксировал в своей жизни", — заявил Фьюри во время совместного эфира с Климасом и Усиком на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Названа новая дата боя между Усиком и Фьюри
Названа новая дата боя между Усиком и Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри ранее подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории. На счету британца 33 победы (24 нокаутом) и одна ничья. Украинец идёт на серии из 21 победы (14 нокаутом).

Владимир Озеров
  • Новости
  • Тайсон Фьюри
  • Александр Усик
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров