"Вырву его чёртовы зубы": Фьюри пришёл в ярость из-за оскорбления жены менеджером Усика
Боксёр Фьюри пригрозил менеджеру Усика за оскорбление жены
Британский боксёр Тайсон Фьюри. Обложка © ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN
Непобеждённого британского боксёра в тяжёлой весовой категории Тайсона Фьюри разозлило высказывание менеджера украинца Александра Усика Эгиса Климаса, который назвал Цыганского Короля трусом, а его супругу — сукой.
2 февраля во время тренировки спарринг-партнёр поставил Фьюри серьёзную сечку над глазом, из-за чего британец перенёс поединок с украинским боксёром Александром Усиком с 17 февраля на 18 мая. После этого Климас нелестно высказался о Фьюри и его жене, заявив, что "трус попросил свою суку ударить его сковородой в лоб".
"Никогда не называй меня снова трусом. У меня 35 профессиональных боёв, я 18 лет в боксе, я 10 раз падал в нокдаун от сильнейших ударов. Никогда не был трусом, никогда не отказывался от боёв. И, если кто-то назовёт мою жену сукой, я вырву его чёртовы зубы. Ты никогда не боксировал в своей жизни", — заявил Фьюри во время совместного эфира с Климасом и Усиком на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
Александр Усик и Тайсон Фьюри ранее подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории. На счету британца 33 победы (24 нокаутом) и одна ничья. Украинец идёт на серии из 21 победы (14 нокаутом).