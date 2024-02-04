"Вырву его чёртовы зубы": Фьюри пришёл в ярость из-за оскорбления жены менеджером Усика

2 февраля во время тренировки спарринг-партнёр поставил Фьюри серьёзную сечку над глазом, из-за чего британец перенёс поединок с украинским боксёром Александром Усиком с 17 февраля на 18 мая. После этого Климас нелестно высказался о Фьюри и его жене, заявив, что "трус попросил свою суку ударить его сковородой в лоб".

"Никогда не называй меня снова трусом. У меня 35 профессиональных боёв, я 18 лет в боксе, я 10 раз падал в нокдаун от сильнейших ударов. Никогда не был трусом, никогда не отказывался от боёв. И, если кто-то назовёт мою жену сукой, я вырву его чёртовы зубы. Ты никогда не боксировал в своей жизни", — заявил Фьюри во время совместного эфира с Климасом и Усиком на YouTube-канале MMAFightingonSBN.