Главный бой года: Фьюри и Усик едва не устроили драку в ходе битвы взглядов

Боксёры Тайсон Фьюри и Александр Усик встретились перед боем за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе, который состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Спортсмены едва не устроили драку в ходе битвы взглядов.

Встреча боксёров перед боем была максимально накалённой. Фьюри подошёл слишком близко к Усику и толкнул его животом, после чего оба набросились друг на друга, однако их разняла толпа.

Встреча боксёров Тайсона Фьюри и Александра Усика за сутки до боя. Видео © X / hopkinspr93

Во время процедуры взвешивания выяснилось, что Фьюри перевесил оппонента на 13 килограммов: Усик показал 105,7 кг, а Фьюри — 118,8 кг.