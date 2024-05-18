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17 мая, 21:51

Главный бой года: Фьюри и Усик едва не устроили драку в ходе битвы взглядов

Боксёры Усик и Фьюри чуть не устроили драку в ходе битвы взглядов

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. Британский боксёр Тайсон Фьюри и украинский боксёр Александр Усик (слева направо) на пресс-конференции. Обложка © ТАСС / EPA / ALI HAIDER

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. Британский боксёр Тайсон Фьюри и украинский боксёр Александр Усик (слева направо) на пресс-конференции. Обложка © ТАСС / EPA / ALI HAIDER

Боксёры Тайсон Фьюри и Александр Усик встретились перед боем за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе, который состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Спортсмены едва не устроили драку в ходе битвы взглядов.

Встреча боксёров перед боем была максимально накалённой. Фьюри подошёл слишком близко к Усику и толкнул его животом, после чего оба набросились друг на друга, однако их разняла толпа.

Встреча боксёров Тайсона Фьюри и Александра Усика за сутки до боя. Видео © X / hopkinspr93

Во время процедуры взвешивания выяснилось, что Фьюри перевесил оппонента на 13 килограммов: Усик показал 105,7 кг, а Фьюри — 118,8 кг.

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Ранее британский боксёр Тайсон Фьюри показал тренировку за три недели до боя с украинцем Александром Усиком. На видео спортсмен на ринге отрабатывает удары с невидимым соперником.

Анатолий Симоненко
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