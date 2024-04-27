Россиянки завоевали три золотые медали на чемпионате Европы по боксу

Российские спортсменки завоевали три золотые и семь серебряных медалей на чемпионате Европы по боксу, который проходит сегодня в Белграде.

Первой золото взяла Юлия Чумгалакова в весовой категории до 48 килограммов. В финальном поединке она одолела представительницу Сербии Кристину Варгу. Обладательницами медалей также стали Дарима Сандакова (категория до 70 кг) и Елена Гапешина (категория до 81 кг).

Серебро взяли Анастасия Кооль (категория до 52 кг), Дарья Абрамова (категория до 57 кг), Нуне Асатрян (категория до 60 кг), Елена Бабичева (категория до 63 кг), Альбина Молджанова (категория до 66 кг), Анастасия Шамонова (категория до 75 кг) и Кристина Ткачёва (категория свыше 81 кг).