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27 апреля, 19:17

"Залом допели": Чумгалакова рассказала об инциденте с гимном на чемпионате Европы

Чумгалакова: Отключение гимна меня не сбило, я рада стать чемпионкой

Боксёрша Юлия Чумгалакова. Обложка © VK / Федерация бокса России

Боксёрша Юлия Чумгалакова. Обложка © VK / Федерация бокса России

Чемпионка Европы по боксу Юлия Чумгалакова, которая победила представительницу Сербии Кристину Варгу в финальном поединке на чемпионате Европы в Белграде, не растерялась из-за выключения гимна России на церемонии награждения. Об этом она рассказала ТАСС.

"Меня ничего не сбило, мы всем залом допели гимн. Я рада стать чемпионкой Европы. Мы готовились и выполнили то, что планировали", — сообщила Чумгалакова.

За сбой в воспроизведении гимна Федерация бокса Сербии уже принесла извинения российской команде.

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Напомним, 26-летняя Чумгалакова взяла золото на чемпионате Европы по боксу в Белграде в весовой категории до 48 килограммов, одолев представительницу Сербии Кристину Варгу. Во время награждения из-за технических неполадок выключился гимн РФ. Спортсменам и приехавшим поддержать их болельщикам это не помешало допеть гимн акапельно.

Анатолий Симоненко
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