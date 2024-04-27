"Залом допели": Чумгалакова рассказала об инциденте с гимном на чемпионате Европы
Чумгалакова: Отключение гимна меня не сбило, я рада стать чемпионкой
Боксёрша Юлия Чумгалакова. Обложка © VK / Федерация бокса России
Чемпионка Европы по боксу Юлия Чумгалакова, которая победила представительницу Сербии Кристину Варгу в финальном поединке на чемпионате Европы в Белграде, не растерялась из-за выключения гимна России на церемонии награждения. Об этом она рассказала ТАСС.
"Меня ничего не сбило, мы всем залом допели гимн. Я рада стать чемпионкой Европы. Мы готовились и выполнили то, что планировали", — сообщила Чумгалакова.
За сбой в воспроизведении гимна Федерация бокса Сербии уже принесла извинения российской команде.
Напомним, 26-летняя Чумгалакова взяла золото на чемпионате Европы по боксу в Белграде в весовой категории до 48 килограммов, одолев представительницу Сербии Кристину Варгу. Во время награждения из-за технических неполадок выключился гимн РФ. Спортсменам и приехавшим поддержать их болельщикам это не помешало допеть гимн акапельно.