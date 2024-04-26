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26 апреля, 17:25

Россиянин Лаврентьев выиграл серебро на чемпионате Европы по дзюдо

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев выиграл серебро на чемпионате Европы в весовой категории до 73 килограммов. Турнир проходит в хорватском Загребе.

В финале 21-летний россиянин проиграл азербайджанцу Хидаяту Гейдарову. Бронзовыми призёрами стали Жоан-Бенжамен Габа (Франция) и Лаша Шавдатуашвили (Грузия). Стоит отметить, что Лаврентьев стал вторым медалистом из России на чемпионате Европы по дзюдо, ранее Кристина Дудина выиграла золото в весе до 48 килограммов. В финальной схватке она одержала победу над француженкой Бландин Понт.

Ранее сообщалось, что российский дзюдоист Валерий Ендовицкий завоевал бронзу Большого шлема в Турции. В схватке за награду он одержал победу над бразильцем Рафаэлем Силвой.

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judo.ru

Наталья Исакова
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